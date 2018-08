Dopo la diretta in divisa a caccia di Ronaldo non bastano le scuse, fuori dalla protezione civile

VILLAR PEROSA - "Sono circa 15.000, in più di 400 associazioni e gruppi, le donne e gli uomini del volontariato di protezione civile del Piemonte, ed è nei loro confronti che questa persona ha fatto un'azione molto grave, incomprensibile e offensiva». Parole congiunte affidate a un comunicato dal responsabile del coordinamento della protezione civile durante l'evento della Juventus a Villar Perosa, Riccardo Baima, dal presidente dell'associazione piloti Andrea Basile, dai presidenti del coordinamento territoriale provinciale e regionale Marco Fassero e Roberto Bertone e che riguardano Marco Fichera, il volontario trentanovenne che domenica scorsa, in occasione della tradizionale partita in famiglia della Juventus, aveva dapprima prestato il suo servizio e poi, alle 14 quando teoricamente avrebbe dovuto smontare, ha tenuto indosso la divisa per aggirarsi in zona riservate e off limits con lo scopo di fare una diretta e avvicinarsi il più possibile a Cristiano Ronaldo. "Ovviamente nessuno mi ferma perché ho la divisa", non aveva mancato di dire più volte in video.

Proprio questo suo protagonismo gli è costato il posto. "Più volte nei corsi di formazione e addestramento abbiamo indicato come pericolosi, deleteri e da evitare comportamenti scorretti e individualistici", si legge ancora nel comunicato, "ribadiamo quindi come questo malsano e incomprensibile concetto di puerile protagonismo non faccia parte del codice etico del volontariato di protezione civile, la nostra dissociazione da quanto accaduto e netta e incondizionata".

L'associazione si è già mobilitata per avviare le sanzioni al comportamento del volontario e lui, dopo aver provato a rimediare chiedendo scusa sui social network e cancellando la diretta, ha rassegnato per primo le dimissioni dall'associazione di appartenenza. Ma potrebbe non essere finita ancora qui perché "ci riserviamo, esaminata la dinamica dell'accaduto, di tutelare in ogni modo e sede l'immagine del volontariato di protezione civile del Piemonte".