Controlli al traforo del Frejus nella notte, quattro automobilisti denunciati

SUSA - Servizio straordinario di controllo del territorio nella notte da parte dei carabinieri di Susa e di Bardonecchia. I militari dell'Arma hanno stazionato nei pressi del traforo del Frejus, al confine di Stato e in direzione Italia. In totale sono state controllate più di 100 persone e 32 mezzi: quattro di queste sono state denunciate.

LE DENUNCE - Un cittadino marocchino è stato trovato in possesso di alcuni documenti di guida contraffatti, mentre due francesi sono stati trovati in possesso di 25 grammi di marijuana suddivisi in diverse bustine di circa 3 grammi cadauna. Un altro automobilista invece è risultato positivo all’alcool test. Sono state elevate numerose contravvenzioni, perlopiù ad autovetture e cittadini stranieri: mancate revisioni, guida senza patente e mancata assicurazione. Ai controlli hanno partecipato complessivamente 25 carabinieri.