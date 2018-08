Muore in un incidente stradale nel giorno del suo compleanno: vittima un ragazzo di 23 anni

SAN SEBASTIANO PO - E' morto nel giorno del suo compleanno mentre stava rincasando dopo aver festeggiato con gli amici. Un incidente ha strappato alla vita Giuseppe Bongiorno che, proprio nella giornata di ieri, aveva compiuto 23 anni. Era a poca distanza da casa, a San Sebastiano da Po, nel Torinese, e si trovava in sella al suo scooter Aprilia 50 quando, nell'affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un albero a lato della strada. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al ragazzo, deceduto prima che arrivassero i sanitari. Indagano i carabinieri per stabilire l'esatta dinamica e come abbia perso il controllo il ventitreenne.