A Torino Ferragosto all’insegna dell’arte: migliaia di visitatori ai Musei Reali

TORINO - Turisti e torinesi, tutti in fila nel nome dell’arte e della cultura: anche quest’anno, la giornata di Ferragosto è stata scelta da migliaia di persone come occasione per visitare i musei di Torino, approfittando delle aperture straordinarie e delle iniziative speciali.

FERRAGOSTI AI MUSEI REALI - Sono 8468 i visitatori che hanno deciso di accogliere l’invito alle aperture straordinarie dei Musei Reali di Torino in questo lungo ponte di Ferragosto, in particolare quelle serali, visitando a partire da venerdì le collezioni, passeggiando nei Giardini e scoprendo le varie mostre temporanee. In particolare, sono stati 1636 i biglietti staccati per la preziosa e rara esposizione dedicata alla natura morta spagnola allestita in Galleria Sabauda fino al 30 settembre, Il silenzio sulla tela con quadri provenienti da musei di tutta Europa e dall’America. I visitatori hanno colto l’occasione per dedicarsi anche alla visita delle numerose mostre in corso, che con l’autunno lasceranno spazio a nuovi appuntamenti. Tra queste, La cucina di buon gusto, che sarà aperta al pubblico in Biblioteca Reale fino all’8 settembre, Anche le statue muoiono. Conflitto e patrimonio tra antico e contemporaneo, ospitata in Galleria Sabauda fino al 9 settembre e Carlo Alberto archeologo in Sardegna (al Museo di Antichità fino al 4 novembre).