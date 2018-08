TORINO - Bel passo in avanti per la città di Torino che guadagna sei posizioni salendo sul podio delle città italiane che acquistano più libri digitali (ebook) sul portale di vendita Amazon. Il capoluogo piemontese si piazza al terzo posto dopo Milano (per il secondo anno consecutivo) e Padova. Un ottimo risultato che, si evince dai dati, deriva anche dai tantissimi ebook venduti a chi è appassionato alla saggistica: questa è la categoria più acquistata. La classifica viene stilata in base all’acquisto pro capite di libri e ebook sul sito durante l’ultimo anno (luglio 2017-luglio 2018) nelle principali città italiane.

IL LIBRO PIU' LETTO - Il libro più venduto a Torino, tramite Amazon, è «Storie della buonanotte per bambine ribelli» di Francesca Cavallo ed Elena Favilli (edito da Mondadori). Un titolo primo nelle classifiche di vendita in ben 29 delle 47 città prese in considerazione. Tra gli altri libri, i più venduti in Italia, figurano «Un lord da conquistare» (Self Published) di Virginia Dellamore, seguito da «Torto marcio» (Sellerio) di Alessandro Robecchi e da «Il maestro delle ombre» (Longanesi) di Donato Carrisi.

CLASSIFICA COMPLETA - Ecco la Top 10 2018: primo posto per Milano, secondo Padova, terzo Torino, quarto Bologna, quinto Roma, sesto Verona, settimo Firenze, ottavo Trento, nono Bergamo, decimo Cagliari.