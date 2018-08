Messa in sicurezza per il Ponte Nuovo di Alpignano conosciuto come il «ponte dei suicidi»

ALPIGNANO - E' conosciuto come il "ponte dei suicidi" perché nell'ultimo periodo si sono registrati uno o due gesti estremi all'anno. Non certo una bella nomea per il ponte costruito nel 1936 ad Alpignano, nel Torinese. Dopo l'ultimo fatto di cronaca, che ha visto un diciassettenne di Rivoli gettarsi nel vuoto nel febbraio scorso, l'amministrazione ha deciso con forza di intervenire con l'aiuto della Città Metropolitana.

LE SOLUZIONI - Due sono le ipotesi al vaglio. La prima è una rete "antiestetica" che eviti di potersi buttare di sotto. La più accreditata però è sempre una rete, ma messa più in basso. Che sia l'una o l'altra a breve sarà fatto qualcosa per la sicurezza, affinché tutti tornino a chiamarlo il "ponte Nuovo".