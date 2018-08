Un «Torinese» guiderà la diocesi di Asti: don Marco Prastaro è il nuovo vescovo

ASTI - E’ don Marco Prastaro il nuovo vescovo di Asti: il sacerdote, 55enne, è nato a Pisa e guiderà la diocesi di Asti. L’annuncio è arrivato oggi dall’arcivescovo di Torino, il monsignor Cesare Nosiglia, che non ha fatto altro che comunicare quanto deciso da Papa Francesco. Marco Prastaro è un Torinese acquisito visto che per anni ha esercitato a Torino come parroco a Sant’Ignazio e nel recente passato si è fatto notare per una missione in Kenia. Sostituisce monsignor Francesco Ravinale, ufficialmente andato in pensione dopo anni di servizio.