Un milione di prodotti pericolosi trovati in un emporio: maxi sequestro della Guardia di Finanza

SANTENA - Articoli di bigiotteria, di tabaccheria, per la cura della persona e persino occhiali da vista: la Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato oltre un milione di prodotti ritenuti potenzialmente pericolosi in un emporio di Santena, comune del torinese.

PRODOTTI PERICOLOSI - I baschi verdi del Gruppo Orbassano hanno condotto l’intervento accertando come tutti i prodotti in vendita fossero sprovvisti delle più basilari informazioni utili alla tutela del consumatore, come la provenienza della merce, le modalità di utilizzo e soprattutto l’eventuale presenza di materiali tossici o pericolosi. Numerosissimi gli articoli sportivi sequestrati riportanti loghi contraffatti di note squadre calcistiche.

UN MILIONE DI PRODOTTI SEQUESTRATI - Il punto vendita, gestito da un commerciante di nazionalità cinese, commercializza articoli di varia natura come prodotti per la cura della casa, della persona e tanti altri prodotti. Al termine dell’intervento, l’imprenditore 40enne è stato denunciato per contraffazione e frode in commercio, oltre che sanzionato per violazione amministrative al codice del consumo. Oltre un milione gli articoli sequestrati per irregolarità penali, mentre ammontano a circa 60.000 i prodotti cautelati per le violazioni di carattere amministrativo.