A Ferragosto la polizia non va in vacanza: 1000 agenti al lavoro, 2000 identificati

TORINO - I delinquenti non vanno in ferie ad agosto, ma nemmeno la polizia: durante la ricorrenza di Ferragosto, visto il grande afflusso di turisti in arrivo a Torino, la polizia di stato ha impegnato sul territorio 200 pattuglie per un totale di 1000 uomini. L’obiettivo? Contrastare ogni attività illegale, dallo spaccio ai furti in abitazione, passando per gli scippi. Le attività svolte hanno consentito di identificare più di 2000 persone, la maggior parte straniere, di arrestarne 6 e denunciarne 9. Ben 11 stranieri sono stati espulsi dal Territorio Nazionale e 5 sono stati oggetto di provvedimento di trattenimento presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio. Una particolare attenzione della polizia è stata rivolta alle stazioni ferroviarie, ai terminal degli autobus e alle stazioni della metropolitana.

L’ARRESTO DEI LADRI - Nella giornata di Ferragosto, gli agenti delle Volanti hanno notato in corso Agnelli angolo via San Marino due soggetti uscire frettolosamente da un palazzo. Insospettiti, gli operatori li hanno monitorati ma i due stranieri, notata la Volante, sono fuggiti in direzioni opposte. Nonostante il tentativo di fuga, i due soggetti sono stati fermati: in loro possesso un kit da scasso che avevano utilizzato per provare ad entrare in alcuni appartamenti. I due stranieri, entrambi con precedenti di polizia e irregolari sul Territorio Nazionale, sono stati arrestati per il reato di tentato furto in appartamento e denunciati per i reati di falsa attestazione delle proprie generalità, inottemperanza all’Ordine di lasciare il territorio dello Stato e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

SCAMBIO DI DROGA FERMATO - Nell’ambito del contrasto allo spaccio di stupefacenti, personale della Squadra Mobile in servizio di perlustrazione del territorio nel pomeriggio del 14 agosto ha fermato un cittadino gabonese di 18 anni intento a spacciare sostanza stupefacente. Intercettato lo scambio di due dosi di cocaina contro il corrispettivo di 60 euro, i poliziotti in moto, nei pressi del Parco del Valentino hanno arrestato il giovane per detenzione di droga ai fini di spaccio.

PATENTI RITIRATE - La Polizia Stradale di Torino ha impiegato oltre 50 pattuglie ed ha sottoposto a controllo mediante uso di etilometro 70 persone di cui 3 risultate positive. Gli agenti hanno provveduto al ritiro di 5 patenti di guida, 7 carte di circolazione e alla decurtazione di 157 punti sulle patenti. Sono state accertate complessivamente 102 infrazioni. L’Ufficio Polizia di Frontiera, Scalo Aereo di Torino-Caselle, nelle sole due giornate considerate, mediante i servizi di pattugliamento e controllo, ha identificato circa 750 persone, 3 di queste sono state respinte alla frontiera. Nello specifico si tratta di due cittadini albanesi e un moldavo, i primi due sono stati respinti alla frontiera poiché uno in possesso di un visto scaduto mentre all’altro era stata rigettata la pratica di rinnovo. Il cittadino moldavo invece non godeva di sufficienti garanzie per poter soggiornare in Italia.