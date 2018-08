Gli uccellini cinguettano troppo: uomo tenta di sfondare la porta dei vicini a martellate ()

TORINO - Ha dell’incredibile quanto accaduto in via Pio VII, in zona Lingotto, dove gli agenti della polizia sono intervenuti per fermare la furia di un uomo che, stufo di sentire il continuo cinguettio di alcuni uccellini, ha tentato di sfondare la porta dei suoi vicini, proprietari degli animali, a suon di martellate.

IL FERMO DELL’UOMO - Gli agenti sono intervenuti perché già dalla strada si sentivano le urla dell’uomo e i forti colpi inferti contro la porta. I poliziotti sono entrati immediatamente nello stabile e hanno raggiunto il piano interessato. Lì hanno subito disarmato e arrestato in fragranza di reato un cittadino brasiliano di 48 anni. L’uomo, a torso nudo e armato di martello, stava tentando di sfondare la porta dei vicini perché infastidito dal continuo cinguettio dei loro uccellini. Erano giorni che mostrava il suo disappunto: batteva forte sulla ringhiera del balcone, faceva cadere oggetti sul terrazzo, batteva con una spranga la porta dell’appartamento per poi andar via. Alla richiesta di spiegazioni rispondeva con insulti e aggressioni dicendo che era per colpa degli uccelli. I coniugi, per paura, si sentivano costretti a chiudersi in casa e a tenere le persiane abbassate. Nei confronti del quarantottenne era già stata sporta querela. L’uomo è stato arrestato per il reato di atti persecutori e denunciato per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità.