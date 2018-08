Biker senza patente sfreccia a 200km/h: folle inseguimento nella notte

TORINO - Folle inseguimento nella serata di ieri sulla Tangenziale, all’altezza dello svincolo Debouché: una moto Suzuki Gsx 600 guidata da un 31enne senza patente è stata sorpresa da una pattuglia della polizia stradale di Torino a sfrecciare all’incredibile e folle velocità di 200 km/h.

INSEGUIMENTO NELLA NOTTE - L’inseguimento è proseguito in direzione nord, verso la Milano-Aosta ed è terminato 20 km dopo, all’altezza dello svincolo di Borgaro. Quando i poliziotti hanno fermato il biker, hanno scoperto come quest’ultimo non avesse alcun titolo di guida e la moto fosse invece sprovvista di assicurazione. Per questo motivo il mezzo è stato sequestrato. Il pirata della strada invece è stato sanzionato con oltre 6000 euro di multa.