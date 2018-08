Il senatore del Movimento 5 Stelle Airola tenta il suicidio nel quartiere Aurora

TORINO - Alberto Airola, senatore del Movimento 5 Stelle, ha tentato il gesto estremo nel suo appartamento torinese, nel quartiere Aurora, nella notte tra mercoledì e giovedì. A salvarlo è stata la sorella Gisella che in quei giorni si trovava nelle Valli di Lanzo: avendo provato a mettersi in contatto con il fratello più volte, ma inutilmente, ha lanciato l'allarme e i soccorritori hanno raggiunto l'appartamento intervenendo prima che fosse troppo tardi. Airola aveva ingerito una grossa quantità di ansiolitici ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco dove si trova tutt'ora ricoverato. Non è più in pericolo di vita.

DAL M5S - Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, appresa la notizia del tentato suicidio del senatore Airola, ha emesso questa nota stampa: "La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo vicini ad Alberto e ai suoi familiari, cui manifestiamo il massimo sostegno possibile e tutto il nostro affetto e vicinanza. In questo momento così delicato chiediamo agli organi di stampa e a tutti di dimostrare il dovuto rispetto evitando appostamenti in ospedale ed ogni altro atto possa disturbare la famiglia di Alberto".

L'ULTIMO POST - Il suo ultimo commento su Facebook è sul tragico crollo del viadotto a Genova. Scriveva così: "Sono scioccato da quello che è successo a Genova. Sono addolorato e angosciato per le vittime, i feriti e i loro cari». Airola, 48 anni, è al suo secondo mandato in Senato.