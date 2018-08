Vede la municipale sul pullman Gtt e scappa, fermato in via Artom: aveva otto denunce

TORINO - Questa mattina la polizia municipale ha fermato un ragazzo di 29 anni di nazionalità mauritana che negli scorsi giorni si era sottratto a normali controlli. Gli agenti lo hanno notato durante la normale attività di pattugliamento per la sicurezza stradale mentre si trovava a bordo della linea 1 di Gtt.

LA FUGA - Quando gli agenti sono saliti sul mezzo pubblico, il giovane straniero è sceso precipitosamente e ha iniziato a correre, per poi tentare di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra le autovetture posteggiate sulla banchina della via Artom. La sua fuga però è durata poco perché è stato individuato, raggiunto e fermato.

OTTO DENUNCE - Essendo senza documenti, il ventinovenne è stato accompagnato presso il Comando di via Bologna dove, dagli accertamenti, è risultato avere otto denunce pregresse per immigrazione illegale, sei denunce e un arresto per spaccio di stupefacenti. E' stato emesso foglio di via che gli impone di lasciare il territorio italiano entro sette giorni.