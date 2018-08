Dei 5 gestori di bike sharing e dei 12mila mezzi ne sono rimasti 2 e 4mila bici

TORINO - Solo qualche mese fa non esistevano ancora le biciclette in condivisione (sharing) se non quelle del Comune di Torino di ToBike. Pian piano invece ne sono spuntate di ogni colore in giro per la città e se all'inizio è stata una novità solo positiva, poco dopo sono iniziate le polemiche, in primis per i parcheggi "free floating", di fatto i mezzi a due ruote vengono parcheggiate ovunque, e successivamente anche per i danneggiamenti. Proprio i continui danni alle biciclette era stato il motivo principale che aveva convinto, anzi costretto, GoBike ad abbandonare Torino. Ciononostante il futuro sembrava roseo, con un investimento annunciato da parte di diverse società, ben cinque, che avrebbero messo in giro per la città 12mila biciclette in condivisione. Ma la situazione attuale non è quella che era stata prevista.

SOLO 2 GESTORI - Delle cinque società solamente due, per il momento, sono effettivamente sbarcate in città. Una è Mobike, l'altra oBike. Di Enotravel, Free@bike e OFO non c'è invece traccia. Così delle 12mila biciclette ce ne sono appena 4mila. Un danno per le casse comunali visto che il bando pubblicato dall'amministrazione prevedeva 20 euro investiti dai diversi gestori per ogni mezzo: l'incasso dunque è di 80mila euro e non 240mila come si sperava. E i soldi saranno investiti in nuove rastrelliere (circa 1.300) nelle diverse Circoscrizioni. I soldi però potevano (e dovevano) essere di più.

I TRE GESTORI NON PRESENTI - Di OFO e Free@bike non ci sono notizie. Non hanno nulla di previsto e probabilmente non le vedremo mai a Torino. Diversa la situazione di Enotravel che, ha fatto sapere l'assessore ai Trasporti Maria Lapietra, è in fase di sperimentazione con Iren e in futuro potrebbe esordire nel capoluogo piemontese. Noi siamo in attesa.