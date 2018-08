Maltratta la compagna anche davanti ai figli, arrestato dopo l'intervento della suocera

TORINO - Un altro arresto per maltrattamenti in famiglia a Torino. Un uomo di 30 anni, di nazionalità romena, è stato fermato dalla polizia dopo che spesso dopo la convivenza aveva aggredito e minacciato più volte la moglie. Anche davanti ai figli.

L'INTERVENTO DELLA NONNA - E' stata la suocera a chiamare le forze dell'ordine, stanno di vedere soffrire la figlia e i nipotini. Dopo essersi mezza in mezzo nell'ennesima lite, la donna ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno fermato l'uomo e raccolto la denuncia della donna che, per paura, non aveva mai detto nulla sui comportamenti del marito.