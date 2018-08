Tenta di occupare una casa in via Ghedini per darla a due suoi connazionali, arrestato

TORINO - Si era offerto di trovare una sistemazione a una coppia di connazionali rimasti senza casa. L’uomo, un cittadino romeno di 47 anni è stato sorpreso dalla polizia intento a forzare la porta d’ingresso di un alloggio disabitato in via Ghedini. Quando è stato fermato aveva un palanchino, del quale aveva tentato di disfarsi all’arrivo dei poliziotti.

Una volta accompagnato presso gli uffici della Polizia Scientifica, il quarantasettenne ha provato a opporre resistenza in modo da sottrarsi alla procedura di identificazione. Oltre ad aggredire gli agenti, ha cercato di scaraventare per terra un mobile dove erano poggiati i macchinari utilizzati per prelevare le impronte digitali. Pertanto è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per invasione di terreni ed edifici e danneggiamento aggravato. I due cittadini romeni che erano con lui per poi entrare nell’appartamento, un uomo di 57 anni e una donna di 50, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici.