In mezzo al Po l’isola «della marijuana»: trovate centinaia di piante alte due metri

TORINO - Un’isola di «marijuana» in mezzo al fiume Po: è questa l’incredibile scoperta effettuata dai carabinieri di Chivasso, in collaborazione con i colleghi forestali e il supporto del Nucleo Elicotteri. I militari hanno trovato un’isola con 391 piante di marijuana in vasi, nascoste in un boschetto situato in un isolotto a riva del fiume Po, all’altezza di San Sebastiano Po.

GLI ARRESTI - I carabinieri hanno arrestato per coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio due uomini (contadini e guardiani) che ne curavano la coltivazione. Le piante trovate erano alte fino a due metri. Durante il blitz i militari hanno trovato anche 4 chilogrammi di piante di marijuana in fase di essiccazione e 3 chilogrammi di piante già essiccate, pronte a essere vendute. I due arrestati, A.K., 28 anni albanese, e M.V., 28 anni albanese, sono due operai semplici: è probabile che fossero alle dipendenze di qualche gruppo criminale ben radicato nel territorio. Per questo motivo le indagini proseguono per individuare l’intera associazione e la filiera produttiva della droga. Possibile quindi che la piantagione fosse sotto il controllo della criminalità organizzata.