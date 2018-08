Fermato a 188 km/h sul Moncenisio: patente stracciata a un indisciplinato automobilista ()

MONCENISIO - Deve aver scambiato le curve in mezzo alle montagne per una pista di Formula Uno ad alta quota l’automobilista italiano fermato dalla Gendarmerie francese sul Moncenisio a 188 km/h. Il conducente, in un tratto in cui il limite è di 80 km/h, è stato sorpreso a oltre 100 km/h in più rispetto a quanto consentito.

IL FERMO - L’uomo, a bordo della sua Golf Gti, poi risultata con il motore truccato, è stato bloccato nei pressi del lago Saint Nicolas, subito poco dopo il confine: non essendo quelle strade una pista da corsa, la Gendarmerie francese gli ha ritirato la patente. C’è di più: il conducente del mezzo è stato anche denunciato e convocato dal tribunale francese. Una gita fuori porta che non dimenticherà di certo.