Meteo a Torino, «allarme arancione» per il caldo: sarà una settimana rovente

TORINO - Sole, cielo azzurro e caldo. Tanto caldo. La settimana dal 20 al 26 agosto si può tranquillamente descrivere come la più classica delle settimane estive in città: venti pressoché assenti, temperature elevate e un bel sole a scaldare la pelle dei torinesi rimasti o rientrati in città. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo a Torino di questa settimana.

ONDATA DI CALDO, ALLERTA ARANCIONE - I primi giorni della settimana saranno contraddistinti da bel tempo e temperature elevate. Secondo Arpa infatti, soprattutto domani (martedì 21 agosto 2018) sarà allarme arancione per l’ondata di calore in arrivo. L’allerta arancione corrisponde a condizioni meteorologiche estreme, con eventi sanitari in eccesso (+100% rispetto al normale). Quali temperature attendersi dunque? 34 gradi la massima, ma la temperatura percepita salirà fino a 37 gradi a causa dell’umidità giornaliera elevata. L’ondata di calore dovrebbe toccare Torino fino a giovedì, poi con l’avvicinarsi del weekend le temperature dovrebbero abbassarsi, pur rimanendo il bel tempo. Torino si prepara all’ennesima ondata di caldo.