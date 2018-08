Uomo cade nel Po, «passante eroe» si tuffa nel fiume e lo salva ()

TORINO - Dalla disperazione alla gioia, in pochi attimi: nella giornata di ieri un ragazzo non identificato è caduto nel fiume Po, ma è stato salvato da un «passante eroe», gettatosi nelle acque del fiume per tirarlo a riva. E’ successo ieri pomeriggio, all’altezza dei Murazzi.

IL SALVATAGGIO - L’eroe è un cittadino italiano di 40 anni: stando a una prima ricostruzione l’uomo ha visto un ragazzo annaspare nel fiume, nel disperato tentativo di rimanere a galla. L’uomo non ci ha pensato due volte e si è tuffato nel Po, l’ha raggiunto e l’ha trascinato con sé a riva. Una volta al sicuro, gli ha praticato un massaggio cardiaco fino all’arrivo dei medici: i sanitari hanno completato il soccorso, riuscendo a far battere il cuore del ragazzo che poco dopo è stato trasportato al Cto. Dopo la paura il sollievo: il giovane non sarebbe infatti in pericolo di vita.