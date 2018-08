Stalker tossicodipendente terrorizza la propria famiglia: interviene la polizia

TORINO - Le storie di stalking e persecuzione purtroppo si susseguono con una frequenza disarmante. E’ però singolare quando le vittime dello stalker sono gli stessi famigliari della persona che compie gli atti intimidatori: eppure è quanto scoperto dalla polizia negli scorsi giorni. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei familiari e hanno arrestato un uomo italiano di 37 anni.

L’ARRESTO - L’uomo, tossicodipendente, da tempo stalkerizzava i fratelli e le sorelle. Due giorni fa era riuscito persino a rubare il cellulare a suo nipote, prima di chiedergli 30 euro per riaverlo. Soldi che sarebbero serviti per comprarsi della droga. Inoltre, 3 dei suoi 8 fratelli si erano rifugiati nell’appartamento di una di loro parente, temendo che li avrebbe cercati, in quanto aveva già fatto numerose telefonate chiedendo in modo assillante del denaro. Quando lo stalker è riuscito a introdursi nell’appartamento, i familiari hanno chiamato il 112 che ha mobilitato una pattuglia della Squadra Volante. Il soggetto ha numerosi pregiudizi di polizia per atti persecutori, ricettazione e reati contro il patrimonio e pertanto è stato tratto in arresto per atti persecutori e denunciato per furto ed estorsione.