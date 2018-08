TORINO - Attimi di pura follia questa mattina all’alba in via Baltea, a Torino: un uomo, Raffaele Angino, 34 anni e residente a Torino, ha accoltellato il proprietario di un cane, dopo che l’animale si era azzuffato in strada con il suo amico a quattro zampe. Dal combattimento tra animali ne è nata una lite tra padroni, lite terminata con l’accoltellamento al torace della vittima. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia, mentre l’uomo che si è preso la coltellata è in prognosi riservata.

AGGRESSIONE E ARRESTO - Stando a una prima ricostruzione, la lite si sarebbe verificata intorno alle 06:30. Vittima e aggressore erano spasso in strada con i rispettivi cani, quando i due animali si sono prima sfidati e poi tra loro è iniziato un combattimento. A questo punto anche i proprietari hanno iniziato a discutere e al culmine del litigio, Angino ha tirato fuori il coltello e ha colpito la vittima. E’ stata la moglie dell’aggredito a chiamare il 112: immediato l’intervento dei carabinieri che hanno arrestato l’aggressore e sequestrato l’arma. L’accoltellato è stato trasportato d’urgenza al San Giovanni Bosco di Torino dove è stato operato per una ferita al dorso fianco sinistro con la lacerazione della milza. La prognosi è riservata.