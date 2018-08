Inseguimento in contromano a bordo di uno scooter rubato: ladro tira birra alla polizia

TORINO - Non è stata una giornata tranquilla quella vissuta da una pattuglia della Squadra Volante che, protagonista di un lungo inseguimento per le vie del quartiere Regio Parco. L’auto della polizia ha inseguito uno scooter che non si era fermato all’alt: durante la folle corsa, il conducente a bordo dello scooter ha persino tirato all’auto della polizia una bottiglia di birra. L’uomo, un cittadino italiano di 50 anni, è stato arrestato.

L’INSEGUIMENTO - Tutto è nato in via Botticelli, quando lo scooter non si è fermato all’alt e ha proseguito la sua corsa. Nonostante i tentativi di farlo accostare, la polizia non è riuscita a fermare il conducente, che ha condotto il mezzo per corso Taranto, piazza Sofia, via Cilea, via Mascagni, via Mercadante. L’uomo alla guida non ha esitato a prendere pezzi di via contromano e, vistosi braccato dall’auto della polizia, gli ha tirato addosso una bottiglia di birra: solo i pronti riflessi dei poliziotti hanno consentito di evitare l’oggetto contundente.

IL FERMO - Fermato lo scooter in via Pergolesi, gli operatori hanno riscontrato come lo stesso fosse di provenienza furtiva (denuncia di furto risalente la 26 Luglio u.s.) e che la targa apposta era stata contraffatta; l’uomo alla guida, un cittadino italiano di 50 anni, aveva con sé una tronchesi, un coltello multiuso con lama ed un taglierino. Per il soggetto, che ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed inerenti a reati del tutto analoghi a quello in disamina, sono scattate le manette per resistenza a P.U. e la denuncia per ricettazione, porto abusivo di armi, possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli, nonché tutte le sanzioni inerenti alle infrazioni al codice della strada commesse.