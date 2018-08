Alta velocità alle 6.30 di mattina, giovane finisce sotto un furgone in corso Grosseto

TORINO - Incidente questa mattina alle 6.30 circa in corso Grosseto. Un automobilista di 24 anni romeno, che stava viaggiando nel controviale verso lo stadio della Juventus, giunto all’altezza di piazza Manno ha perso il controllo della Bmw a causa dell’alta velocità ed è sbandato urtando cinque auto in sosta e finendo la corsa sotto un furgone Iveco Daily. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale Maria Vittoria con codice giallo. In corso Grosseto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale per i rilievi del caso.