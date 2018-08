Shock al parco delle Vallere: «Mi ha aggredita mentre correvo e strappato reggiseno e pantaloni»

MONCALIERI - Quello che è successo rischia di lasciarle un segno dentro per parecchio tempo. Una donna di 44 anni di Moncalieri è stata aggredita all’interno del parco delle Vallere da un ghanese di 28 anni, irregolare sul territorio italiano, mentre stava facendo jogging. Sport all’aria aperta alle 10.30 di mattina in una zona molto frequentata dagli sportivi e da chi porta a passeggio il cane, eppure ciò non è bastato a frenare gli impulsi del ventottenne che, come ha raccontato successivamente la vittima ai carabinieri, dopo averla raggiunta nei pressi dello stabilimento interno della Smat, l’ha aggredita alle spalle buttandola a terra: le ha prima tolto la maglietta e strappato di dosso il reggiseno e poi le ha ancora sfilato i pantaloni per iniziare a toccare le parti intime. Le urla della vittima, che ha provato in tutti i modi a liberarsi del suo aggressore, sono state sentite da un pensionato che passeggiava lì vicino.

AGGRESSORE IN FUGA - Il pensionato si è scagliato contro il giovane ghanese che, senza reagire, si è alzato e se ne è andato come se nulla fosse successo. Poco dopo sul posto è arrivato un altro uomo attirato dalle urla strazianti della donna. Immediata la telefonata verso la centrale operativa dei carabinieri di Moncalieri che, in pochi minuti, sono giunti al parco delle Vallere. La descrizione fornita dalla vittima e dai due testimoni (il secondo uomo aveva visto in faccia l’aggressore, non sapendo che fosse lui, mentre raggiungeva la donna) ha permesso ai militari dell’Arma di individuare il ventottenne poco dopo, sempre all’interno dello stesso parco.

ABRASIONI - La quarantaquattrenne è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Da quando risulta, i medici le avrebbero detto che le ferite riportate al volto e all’addome guariranno in pochi giorni. Più tempo ci vorrà per la paura provata in quegli attimi, proprio per questo le è stato messo a disposizione il supporto psicologico. Intanto le è stato prelevato del liquido vaginale come da procedura di routine.

TENTATA VIOLENZA - Il giovane straniero dovrà ora rispondere di tentata violenza sessuale. E’ irregolare sul territorio italiano e con sé non aveva né documenti né ha una residenza. I carabinieri stanno indagando per scoprire se c’entri con due episodi simili avvenuti intorno a Pasqua, sempre in zone isolate alle Vallere.