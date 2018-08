Immigrati in rivolta al Cpr di corso Brunelleschi: agenti aggrediti con armi artigianali

TORINO - Estate bollente al Cpr di corso Brunelleschi. Nella struttura che ospita decine di immigrati in attesa di rimpatrio, nelle ultime settimane vi sono stati almeno tre tentativi di evasione e rivolta, sedati solo grazie alla professionalità degli agenti della polizia. I poliziotti intervenuti sono stati aggrediti con ogni genere di arma artigianale possibile: dalle spranghe ricavate dalle coperture dei letti ai pugnali, passando per frammenti di metallo derivanti dalla rottura della struttura.

SCOPPIA LA RIVOLTA - Tre i tentativi di rivolta in pochi giorni: la prima sommossa, la più violenta, si è verificata il 6 agosto, mentre le ultime risalgono all’11 e al 12. I poliziotti sono stati raggiunti da un fitto lancio di oggetti e parti di manufatti derivanti da muri, infissi e finestre danneggiate per recuperare mattoni, vetri e chiodi o oggetti metallici da tirare agli agenti. Inutile ogni tentativo di mediazione: la polizia è intervenuta con un’azione di contenimento, riuscendo a sedare i soggetti più violenti e facinorosi. Durante la rivolta, alcuni soggetti hanno dato fuoco ai materassi, altri invece sono saliti sul tetto minacciando di auto lesionarsi. Il personale di polizia ha poi rinvenuto corde pronte a essere utilizzate per l’evasione. Il piano era studiato nei minimi dettagli: alcuni soggetti dovevano tenere occupati gli agenti lanciandogli addosso delle cose, altri dovevano manomettere i cancelli rompendo le serrature.

LE ARMI UTILIZZATE - Una volta placati gli animi, la polizia ha provveduto alla bonifica dell’area, rinvenendo un vero e proprio arsenale:

- spranghe in metallo ricavate dalla rottura delle coperture dei tetti e dalla rottura di porte e finestre;

- 1 lunga guarnizione di gomma pesante, ottenuta dalla rottura di una delle finestre della mensa, utilizzabile come frusta;

- 1 cavo in metallo con contrappeso ricavato dalla rottura di una cabina telefonica;

- 20 accendini;

- 15 lamette;

- 19 pezzi di plastica dura o di lamierino metallico, ricavati da oggetti disparati, appositamente affilati o appuntiti;

- 7 bulloni appuntiti di circa 8 cm;

- 1 punta di trapano;

- 4 tagliaunghie in metallo con annessa lama;

- 4 pugnali artigianali (2 in metallo, 1 in legno, 1 in plastica);

- 10 frammenti pesanti in metallo ed in cemento, occultati negli alloggi e derivanti dalla rottura delle strutture, come quelli utilizzati per il lancio durante la rivolta;

- Un numero non definito di pezzi di vetro, derivanti dalla rottura delle finestre, trovati sia all’esterno delle strutture alloggiative che all’interno, appositamente occultati;

- corde annodate di lunghezza di circa 7 metri.

Sono in corso ulteriori attività finalizzate alla visione delle immagini dell’impianto a circuito chiuso al fine di attribuire le condotte violente ai rispettivi autori, precisando che, allo stato attuale, sono stati denunciati a piede libero un cittadino tunisino che, in data 6 agosto, si è reso responsabile, isolatamente, di violenza e resistenza a p.u. e in stato di arresto un cittadino senegalese autore di analoga condotta, in data 11 agosto, nei confronti del personale operante.