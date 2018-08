Spara a un ladro che gli sta entrando in casa: denunciato dai carabinieri

NICHELINO - Ha sparato in aria per allontanare un ladro che cercava di entrargli in casa e per questo motivo è stato denunciato. Fa scalpore quanto successo ieri sera a Nichelino, comune della cintura torinese. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 41 anni, reo di aver sparato tre colpi in aria per far fuggire un ladro che stava tentando di intrufolarsi nel suo appartamento. La pistola con cui ha sparato il proprietario di casa è risultata regolarmente detenuta, ma avrebbe dovuto essere tenuta all'interno delle mura domestiche.

SPARI E DENUNCIA - L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri a Nichelino, in via Juvarra. L'uomo ha sorpreso un malvivente che cercava di intrufolarsi nella sua abitazione e ha sparato tre colpi in aria. Il ladro è scappato e a quel punto il padrone di casa lo ha rincorso in strada: quando ha incrociato una pattuglia di carabinieri, ha chiesto aiuto ma i militari lo hanno denunciato per porto abusivo d'armi: non avrebbe dovuto uscire armato. I carabinieri sono comunque sulle tracce del malvivente.