Auto finisce sotto un tir nell'area di servizio: muore una ragazza di 16 anni

TORINO - Un morto e tre feriti: è questo il bilancio del tragico tamponamento avvenuto tra un'auto e un tir ieri pomeriggio, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià. L'incidente è avvenuto all'altezza del raccordo tra la A4Torino-Milano e l'A5 Torino-Aosta, all'interno della stazione diservizio di Viverone Sud. La vittima dell'incidente è una ragazza di sedici anni francese: i feriti erano tutti a bordo della vettura che si è incastrata sotto il rimorchio del camion. Sono in corso gli accertamenti della della polizia stradale per chiarire la dinamica del sinistro. La stazione di servizio è stata chiusa per permettere l'accesso dei mezzi di soccorso.