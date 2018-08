IVREA - Dramma a San Martino Canavese: un uomo di 88 anni, Antonio Pastore Giacolin, è morto ieri sera, schiacciato dal proprio trattore contro un pilastro di una legnaia. L'uomo è deceduto sul colpo. L'incidente fatale è avvenuto in un campo vicino all'abitazione dell'uomo, ma la dinamica non è ancora stata stabilita con certezza ed è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Secondo una prima ricostruzione, Antonio Pastore Giacolin stava smontando un rimorchio quando il trattore si è rimesso autonomamente in marcia verso una discesa e l'ha travolto: inutile il disperato tentativo dell'anziano di fermare la corsa del mezzo agricolo, salendo sulla cabina. Il trattore ha schiacciato l'uomo che è morto.