Incidente in piazza San Carlo: frontale tra due ciclisti, entrambi finiscono al Cto

TORINO - Se non si fa attenzione ci si può far male anche in bicicletta. Lo sanno bene due ciclisti che questa mattina, in piazza San Carlo, si sono scontrati frontalmente riportando lesioni personali, comunque non gravi, che però ne hanno comportato il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Cto.

A soccorrere i due ciclisti sono stati gli agenti di polizia municipale. Subito dopo sono stati chiamati i soccorsi che, prima hanno medicato i feriti direttamente in piazza San Carlo, per poi accompagnarli al pronto soccorso.