RIVOLI - Al giorno d’oggi la noia può portare a compiere gesti stupidi, privi di qualsiasi logica. Purtroppo la società moderna lo sa bene, ormai abituata a trovare in rete le bravate dei ragazzi che prima si filmano e poi postano online tutto. E’ successo così anche a Rivoli, dove cinque ragazzi, tutti minorenni, hanno dato fuoco a un albero e hanno pubblicato il video su Instagram.

LA DENUNCIA - L’episodio è avvenuto la notte del 21 agosto presso il parco Turati di Rivoli, in via Capra: in soli due giorni i carabinieri hanno individuato gli autori del fatto e li hanno denunciati: sono cinque ragazzi d’età compresa tra 15 e 17 anni, tutti residenti a Rivoli. Studenti annoiati, probabilmente. Ai militari hanno detto di aver appiccato l’incendio per divertimento: in poche ore il filmato ha fatto centinaia di visualizzazioni. Peccato per loro che anche i carabinieri abbiano visto il video. Una visualizzazione che è costata loro la denuncia.