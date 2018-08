Elisa Gualandi è scomparsa nel nulla: ricerche in corso per la dipendente del Comune di Torino

PONT CANAVESE - E’ sparita nel nulla, svanita completamente Elisa Gualandi. Da inizio giugno, dal 6 per la precisione nessuno ha più notizie della dipendente del Comune di Torino di 53 anni che da poco si era trasferita a Pont Canavese in via Villanuova. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino ma fin ora ogni tentativo è stato vano.

LE RICERCHE - Nella giornata di oggi, su richiesta dei carabinieri, è stata riaperta la procedura di ricerca. Ricerche che si sono concentrate su alcuni sentieri e zone impervie in località montuose comprese tra Pont Canavese e Sparone, in particolare sui versanti della montagna che separano la Valle Orco dalla Val Soana ma purtroppo non è stata trovata alcuna traccia riconducibile alla donna. Rimane viva l’ipotesi del sequestro di persona, tanto che il Procura è attualmente aperto un fascicolo verso ignoti. Il mistero è sempre più fitto.