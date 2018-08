Silenzio e tante zone d’ombra: il «maniaco delle Vallere» non parla dopo il tentato stupro ()

TORINO - Silenzio. Non ne vuole sapere di parlare Idriss Abdul Fatawu, il cittadino straniero che qualche giorno fa ha tentato di stuprare una donna al parco delle Vallere. L’uomo, 28 anni, non conferma il gesto e non proferisce parola. Anzi, non parlando italiano è seguito da un interprete ma fino ad ora non ha fornito dettagli al giudice che segue il caso.

IL MANIACO DELLE VALLERE NON PARLA - Un caso che, come dicevamo, diventa sempre più grosso perché il maniaco aveva tentato un altro stupro al Parco Colonnetti: per questo secondo episodio è già stato denunciato dalla vittima, che lo ha riconosciuto non appena i carabinieri le hanno fatto vedere la foto. Di Idriss Abdul Fatawu, al momento, si sa davvero poco: quel che è certo è che nell’ultimo periodo ha vissuto all’ex Moi, le palazzine olimpiche tanto discusse tra sgomberi dolci e cantine rioccupate. Il maniaco delle Vallere ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma la sua posizione è sempre più critica.