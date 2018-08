Mirafiori, nel «garage abbandonato» di via Morandi il deposito di bici vandalizzate

TORINO - Bici buttate sulla rampa di un garage abbandonato e vuoto. Vandalizzate e dimenticate da tutti. E’ una scena tipica di degrado urbano quella che si pone davanti agli attenti occhi dei residenti del quartiere Mirafiori Sud: non lontano dalla Circoscrizione 2 è nato un deposito di bici condivise vandalizzate.

IL VIDEO DENUNCIA - La situazione è sotto gli occhi di tutti. Marco Ingrassia, residente del quartiere, fa vedere tutto in un video denuncia: le bici «nuove» ma già rotte vengono abbandonate sulla rampa d’accesso del garage, qualcuna è persino dentro il garage. Ci troviamo in via Morandi, a due passi dalla sede della Circoscrizione 2. Il garage è una struttura nuova ma abbandonata, vuota. Dentro ci sono solo le bici perché qualcuno quelle porte sigillate le ha già forzate ed è riuscito a penetrare dentro la struttura. Lo spettacolo è indecoroso e triste: dietro questi atti di vandalismo si cela il «fuggi fuggi» delle compagnie del bike sharing.