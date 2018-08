Torino pazza di Ronaldo: in piazza Vittorio un maxi cartellone con i record di CR7 copre un palazzo

TORINO - Che Torino fosse pazza di Cristiano Ronaldo è cosa nota. C’è chi lo cerca in pizzeria, chi fa le code davanti alla Continassa e chi, anche non volendo, se lo trova davanti in piazza Vittorio. No, non proprio il fenomeno portoghese in carne e ossa ma un maxi cartellone pubblicitario che ne racconta le gesta. Perché Ronaldo, per Torino, è anche questo: business.

RONALDO, MAXI CARTELLONE A TORINO - E’ stata la Nike, sponsor principale di Ronaldo, a dedicare uno spazio decisamente grande a CR7. Il cartellone pubblicitario copre un ponteggio di una delle case di piazza Vittorio in ristrutturazione. Sopra tutti i record raggiunti da Ronaldo con un invito finale: «Dimentica tutto e ricomincia». Ricomincia a Torino, con la maglia della Juventus. Un augurio nemmeno troppo velato. Se in tanti, soprattutto i tifosi bianconeri, hanno guardato il cartello con stupore e simpatia, la trovata pubblicitaria non sarà di certo piaciuta ai tifosi del Toro o alle persone indifferenti, già «stufe» delle tante attenzioni riservate a Cristiano. Quel che è certo è che la presenza fisica e non di Ronaldo in città è sempre più evidente: è un caso che i picchi di turisti ad agosto si siano registrati in occasione del debutto di Ronaldo a Villar Perosa? Probabilmente no.

I RECORD DI RONALDO - Leggere i record raggiunti da Ronaldo è comunque impressionante per qualsiasi sportivo: «Diventa il primo calciatore in Europa a segnare più velocemente 350 gol per un’unica squadra. Diventa il primo calciatore a realizzare 40 gol in un campionato professionistico in due stagioni consecutive. Segna in ognuno dei 90 minuti. Diventa l’unico giocatore della storia a segnare 60 o più gol in un anno solare (e fallo per quattro anni di fila). Realizzza cinque gol e un assist in un’unica partita. Diventa l’unico calciatore a segnare più di 50 gol in sei diverse stagioni (consecutive). Diventa il più grande marcatore di tutti i tempi della sua squadra (451 gol). segna il maggior numero di gol in sette partite consecutive di campionato (15 gol) Vinci 15 trofei con la tua squadra. Segna 573 gol in squadre di club. Totalizza 763 presenze in squadre di club. Raggiungi per primo i 100 gol in competizioni europee per club. Segna il maggior numero di gol in competizioni europee per club (123 gol). Segna il maggior numero di gol nei cinque maggiori campionati europei (396 gol). Diventa l’unico calciatore a segnare in tre finali europee. Segna il record di gol in una singola edizione del massimo torneo europeo (17 gol). Vinci il maggior numero di finali europee (5). Vinci il maggior numero di premi come miglior giocatore di club, miglior giocatore in Europa e miglior giocatore del mondo (4). Diventa l’unico calciatore a segnare dieci gol contro una singola squadra nel massimo torneo europeo. Vinci 5 bei palloni d’oro luccicanti. Ora dimentica tutto, e ricomincia».