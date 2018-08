Meteo a Torino: le previsioni per il weekend del 25 e 26 agosto 2018

TORINO - L’ultimo weekend di agosto si avvicina: tanti torinesi sono ormai rientrati in città, qualcuno invece approfitterà degli ultimi giorni di vacanza per tornare poi alla vita di tutti i giorni. Per chi è già a Torino e magari ha il piacere di organizzare gite o momenti di svago, la domanda sorge spontanea: cosa aspettarsi dalle previsioni meteo a Torino?

METEO A TORINO, LE PREVISIONI - Secondo i principali istituti meteorologici, il fine settimana del 25-26 agosto sarà contraddistinto da bel tempo e sole. Nessuna pioggia, nessun temporale. Questione temperature: nonostante il bel tempo, i termometri dovrebbero abbassarsi di qualche grado, rimanendo appena sotto i 30 gradi. Una buona notizia, perché le giornate saranno belle ma non eccessivamente afose. Le minime non scenderanno sotto i 16 gradi. L’ultimo weekend di agosto sarà dunque contraddistinto dal sole, per la gioia dei torinesi.