Scippano un uomo, picchiano e rapinano un’anziana: presi due 18enni all’Area 12 ()

TORINO - Due scippi in pochi minuti: è per questo motivo che due ragazzi appena 18enni sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato Madonna di Campagna. I due, uno tunisino e uno marocchino, hanno scippato e picchiato due persone vicino al centro commerciale Area12.

FUGA E ARRESTO - E’ successo domenica mattina, quando la Centrale Operativa ha divulgato una nota di ricerca di due soggetti, autori di uno scippo ai danni du un cittadino italiano. Quando gli agenti si sono messi alla ricerca dei soggetti, è arrivata un’altra segnalazione di un’anziana aggredita e rapinata dalle stesse persone. In base alla descrizione delle vittime i due soggetti sono stati subito individuati e fermati dalla polizia in Strada Altessano: inizialmente i due ragazzi sono sembrati collaborativi, poi approfittando di un momento di distrazione hanno tentato la fuga. Uno dei rapinatori ha anche provato a gettare via le due catenine d’oro strappate alle vittime, ma è stato fermato poco distante. I due ragazzi sono quindi stati arrestati per i reati di furto con strappo e rapina.