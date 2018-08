Le vacanze sono finite, Ztl e strisce blu tornano attive: i dettagli ()

TORINO - Le vacanze sono finite, Torino torna alla normalità: a dirlo non siamo noi, ma le tante «regole e limitazioni» che, dopo essere state sospese nelle settimane centrali d’agosto, torneranno attive nei prossimi giorni. Sì, i torinesi dovranno tornare a pagare la sosta nelle strisce blu e a non transitare nella Ztl Centrale al mattino.

ZTL E STRISCE BLU - Oggi è infatti l’ultimo giorno in cui la circolazione sarà libera per tutta la giornata nella Ztl Centrale: a partire da domani, sabato 25 agosto, la limitazione tornerà attiva. Attenzione quindi a non transitare nelle zone non consentite, bisognerà stare molto attenti se non si vuole incappare in una sanzione. Capitolo strisce blu: la sosta sarà ancora gratuita domani, mentre domenica, come di consueto, non si paga niente. Ecco perchè il ritorno alla normalità è atteso per lunedì 27 agosto. A partire da quel giorno bisognerà tornare a pagare la sosta, per la sfortuna dei torinesi abituati a sostare gratuitamente nelle scorse settimane. Un segno inequivocabile della fine delle vacanze: la città e i torinesi tornano pian pianino alla normalità.