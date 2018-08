«Mi hanno rubato la bici»: sparisce costoso mezzo, era stato rubato da un nordafricano

TORINO - I furti delle biciclette sono purtroppo «comuni» a Torino. A farne le spese non sono solo i mezzi di trasporto privati, ma anche quelli a noleggio. Ieri, gli agenti della polizia municipale sono stati avvicinati in corso Re Umberto angolo corso Matteotti da una persona che ha detto di aver subito il furto di una costosa bicicletta a pedalata assistita presa a noleggio.

IL RITROVAMENTO DELLA BICI - I vigili hanno trasmesso la segnalazione alla Centrale Operativa, consentendo a una pattuglia in borghese di intercettare in corso Giulio Cesare un uomo a bordo della bicicletta corrispondente alla descrizione. Il soggetto, un cittadino nordafricano, alla vista degli agenti ha abbandonato il mezzo di trasporto e si è dato alla fuga in via Carmagnola. Nonostante i vigli non siano riusciti a bloccarlo, gli agenti hanno recuperato il mezzo e a meno di un’ora dal furto l’hanno consegnato ai legittimi proprietari. I