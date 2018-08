Sostituire i vecchi biglietti Gtt con i nuovi: nuovo sportello disponibile in corso Francia ()

TORINO - Buone notizie per i tanti torinesi abituati a spostarsi con i mezzi pubblici: a partire da lunedì, gli utenti che dispongono ancora dei vecchi biglietti andati ormai in pensione potranno sostituirli con i nuovi presso lo sportello di corso Francia 6. Pagando la differenza di prezzo, lo sportello darà a chi si presenterà i nuovi biglietti. Lo sportello è aperto dalle 08:30 alle 16:45 con orario continuato.

I NUOVI SERVIZI - Sempre lunedì 27 agosto, presso gli stessi ufficiali, riaprirà anche lo sportello disoccupati. Presso l’ufficio GTT di corso Francia sarà possibile anche acquistare i nuovi abbonamenti Under 26. Il punto di corso Francia si aggiunge ai Centri di Servizio al Cliente di Porta Nuova e di Porta Susa, che rimangono attivi sia per le sostituzioni dei biglietti sia per tutte le altre tipologie di abbonamenti. Si ricorda per la sostituzione dei vecchi biglietti e dei carnet non ancora utilizzati ci sarà tempo fino al 31 dicembre: si suggerisce di recarsi nei Centri Servizi alla fine del periodo di rinnovo degli abbonamenti per gli studenti (ottobre).