Blitz a San Salvario: fermati pusher e controllati locali, arresti e multe

TORINO.- Continua senza sosta la lotta allo spaccio in uno dei quartieri più assediati dai pusher, San Salvario. Gli agenti del Commissariato Barriera Nizza, insieme alle unità cinofile e ai poliziotti a cavallo, si sono concentrati sul parco del Valentino e sulla una della movida per alcuni controlli a spacciatori e locali.

BLITZ ANTI SPACCIO - Nelle zone comprese tra corso Massimo D’Azeglio e corso Vittorio Emanuele sono state identificate circa 20 persone: 7 cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertare la loro posizione sul Territorio Nazionale. Successivamente ai controlli dell’Ufficio Immigrazione, un cittadino proveniente dal Gambia è stato trattenuto presso il Centro di Permanenza Rimpatrio. Tra Viale Virgilio e corso Vittorio Emanuele, 2 cittadini nigeriani, un ventenne e un ventottenne, sono stati arrestati in fragranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente. I due sono stati fermati dai poliziotti nel tentativo di occultare le dosi di droga tra le erbacce per evitare il controllo di polizia. Proprio in virtù di questa prassi, ovvero quella di sotterrare gli ovuli per poi recuperarli al momento dello scambio, sovente utilizzata dai pusher, è indispensabile il supporto delle unità cinofile. Akhira, il cane poliziotto, ha scovato tra i cespugli 5 involucri di hashish e marijuana, sequestrati a carico di ignoti. Complessivamente sono stati sequestrati circa 170 grammi di stupefacente.

CONTROLLI NEI LOCALI - Nelle zone della movida, il personale della PAS, unitamente a due pattuglie RPC, ha effettuato controlli amministrativi in tre locali commerciali di San Salvario, elevando due sanzioni amministrative per un totale di oltre 12.000 euro di multa. Il titolare di un locale di via Saluzzo è stato denunciato: nel congelatore, sequestrato, teneva carni in cattivo stato di conservazione. Come se non bastasse aveva anche e omesso di comunicare alla direzione territoriale del lavoro l’utilizzo di telecamere, violando lo statuto dei lavoratori.