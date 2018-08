Terribile incidente sulla Torino-Savona: tre auto coinvolte, code chilometriche

TORINO - Un terribile incidente stradale si è verificato oggi, poco prima delle 13:00, sulla A6 Torino-Savona: tre le auto coinvolte. Al momento non è chiaro quante siano le persone ferite e soprattutto in quali condizioni. Quel che è certo è che a causa dell’incidente si è formata una lunga fila di auto ferme, con i conducenti e i passeggeri che hanno preferito addirittura scendere dalle vetture, ferme per quasi un’ora. L’incidente è avvenuto dopo il casello di Carmagnola, all’altezza di Villastellone. Sul posto, oltre la polizia stradale, sono intervenuti i carro attrezzi e i medici del 118 con le ambulanze. Seguiranno aggiornamenti.

La coda chilometrica (© Diario di Torino)