Con il suv «brucia» i rossi e guida ubriaco: 8 contravvenzioni e multa da capogiro

TORINO - 54 punti della patente tolti, una maxi multa di 1400 per otto violazioni al codice della strada. Un vero e proprio record in negativo quello collezionato da un automobilista torinese di 30 anni, fermato dagli agenti della polizia municipale nella notte, a bordo del suo suv in corso Regina Margherita: il conducente è stato deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, velocità pericolosa nelle ore notturne e passaggio agli incroci con il semaforo rosso. Un comportamento che avrebbe potuto provocare una tragedia.

I CONTROLLI - Nella notte gli agenti della polizia municipale del reparto Radiomobile hanno fermato 402 auto e redatto ben 61 violazioni: si va dal semaforo rosso bruciato alla guida senza cinture, passando per la mancata revisione o le luci non funzionanti. Un veicolo è stato sequestrato amministrativamente per assicurazione scaduta. I controlli sono stati effettuati in Centro, alla Vallette, in zona San Paolo, San Donato, Santa Rita e Barriera di Milano.