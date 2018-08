Appendino torna dalle vacanze: «Lunedì si ricomincia, mi dedicherò a incontrare i cittadini»

TORINO - Le vacanze sono finite quasi per tutti, Torino torna alla normalità. Anche la sindaca. Dopo un mesetto di assenza dai social, Chiara Appendino è tornata a parlare con i torinesi tramite Facebook: la prima cittadina ha pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito Marco Lavatelli e alla figlia Sara, intenti a girare la polenta.

IL MESSAGGIO DI CHIARA APPENDINO - Appendino ha trascorso le vacanze in famiglia, a Balme, lontana dai rumori estivi e dal polverone sollevato dal suo ex braccio destro, Paolo Giordana. «Da lunedì mattina si riprende a pieno regime con l'agenda, che in questo ultimo periodo di agosto mi lascerà più tempo per dedicarmi agli incontri con i cittadini sul territorio» è la promessa della sindaca, che ha ringraziato anche chi ha approfittato dell’estate per lavorare nei cantieri in città. «Per tutte e tutti quelli che riprendono la normale attività in questi giorni auguro un buon rientro. Per chi invece avrà scelto settembre per iniziare la sua pausa auguro un buon riposo». Un augurio e un saluto, quello della sindaca, prima del ritorno alla vita di tutti i giorni.