«Confini aperti da Torino a Catania»: in centro la marcia pro migranti contro il Governo

TORINO - Centinaia di persone hanno manifestato ieri pomeriggio a Torino per esprimere la solidarietà ai migranti della nava Diciotti (poi fatti scendere in serata) e per puntare il dito contro il Governo gialloverde, M5S-Lega. Lo slogan? Confini aperti da Torino a Catania, #stayhuman. Alla sfilata hanno partecipato diversi consiglieri del PD, l’assessore Gianna Pentenero e moltissime associazioni umanitarie e onlus.

LA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA’ - I manifestanti si sono trovati sotto la Prefettura e sono arrivati sino in piazza Vittorio. Tra loro anche appartenenti del centro sociale Gabrio e del laboratorio culturale Manituana. Di seguito il comunicato dell’evento «Call for a solidarity», capace di far scendere in strada centinaia di persone. «La responsabilità di quanto accade nel nostro paese in questi mesi e in queste ore non è solo del ministro Salvini, ma di tutto il governo. Le aggressioni e le uccisioni razziste, il silenzio sulle stragi di lavoratori schiavizzati nei campi, i morti in frontiera, la povertà e l'abbandono di intere comunità, la complicità con il fascismo vecchio e nuovo, sono contemporaneamente causa ed effetto dell'azione di questo governo. Siamo stanchi delle dichiarazioni di questi politici, ultimi in ordine di tempo a reggere un sistema di potere marcio il cui unico scopo è l'autoconservazione a qualunque costo. Non siamo disposti a barattare niente di quello che questo governo promette, una propagandata dietro l'altra, con la perdita della nostra umanità Pretendiamo che tutte le persone trattenute a bordo di quella nave siano fatte scendere, che venga garantita loro l'assistenza e il supporto di cui hanno bisogno».