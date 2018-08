Torino piange Giovanni Ramella, storico presidente del liceo classico D’Azeglio ()

TORINO - E’ morto Giovanni Ramella, storico professore e presidente del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino. Nato nel 1932 era andato in pensione nel 2001, dopo 15 anni di carriera professionale vissuti da preside. La scomparsa di Ramella lascia un vuoto tra i tanti ex studenti del «D’aze» che martedì 28 agosto, alle ore 10:00, si ritroveranno alla chiesa della Crocetta per l’ultimo saluto a quello che è stato una figura di riferimento della loro adolescenza. Ramnella se n’è andato dopo un’improvvisa e fulminea malattia: da tutti verrà ricordato come uno straordinario uomo di cultura.