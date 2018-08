Manca un mese all'apertura, svelato il nuovo megastore da 1.800 mq di via Roma

TORINO - Ormai siamo abituati a vedere grandi marchi nel centro di Torino, da via Garibaldi a via Lagrange, passando per via Po e arrivando in piazza Vittorio. Ma c'è una via che spicca per lo shopping un po' di massa e un po' di qualità, a metà tra il low cost, è il "troppo caro": via Roma. Qui troviamo marchi come Louis Vuitton, Rolex e Cartier e allo stesso tempo Zara, Bershka e H&M. E tra poco si aggiungerà un nuovo mega store all'incrocio con via Buozzi, di fronte all'hotel Principi di Piemonte. Si tratta di un flagship store della catena H&M, proprietaria di moltissimi marchi tra cui Cheap Monday, COS, Monki, Weekday & Other Stories e Arket, non tutti presenti sul mercato italiano. E la domanda che molti si sono fatti in questi ultimi mesi passando da via Roma è stata proprio che cosa aprisse in quella struttura al numero civico 305 che conta 1.800 metri quadrati. La risposta è arrivata.

FLAGSHIP STORE - A molti questi due termini inglesi diranno poco. Un flagship store, con cui tra l'altro H&M è già presente a Milano e Roma, è un "negozio" di metrature considerevoli, monomarca e studiati appositamente per regalare un'emozione al cliente in modo tale che si identifichi con il marchio. A differenza di un negozio normale ha anche molti più prodotti in vendita e tanta varietà. Non ci si deve stupire quindi se all'interno del nuovo punto vendita di via Roma saranno presenti piattaforme multisensoriali come ad esempio videowall e campioni dimostrativi. Questi elementi contribuiscono ad accompagnare il cliente in un vero e proprio viaggio.

INAUGURAZIONE - Non c'è ancora una data precisa per il taglio del nastro, ma si parla di fine settembre, quindi tra un mese circa. I lavori continuano ad andare avanti senza sosta e passando in via Roma anche frequentemente si notano i cambiamenti giorno dopo giorno. Quando sarà inaugurato il nuovo store, sarà contemporaneamente chiuso quello H&M di via Roma 53.

UN PASSATO DA RICORDARE - Basta scorrere Google Street View indietro negli anni per ricordarsi che fino a poco tempo fa in quegli spazi c'era il mega store Promod, di fianco al bar Paradice. Prima di questi in quel punto aveva trovato spazio "L’esploratore azzurro", il negozio preferito dai "paninari" che acquistavano in primis felpe "Best Company" o jeans "Americanino", e "Replay".