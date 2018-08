Ennesimo grave incidente nell’incrocio tra corso Peschiera e corso Trapani, due in ospedale

Si sono scontrati una Renault Megane che procedeva in corso Peschiera e una “vecchia” Fiat 500 che stava per svoltare in corso Trapani. L’automobilista di quest’ultima è ricoverato in prognosi riservata al Cto, un passeggero è stato trasportato al Maria Vittoria