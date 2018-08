Colpo da oltre 100mila euro in via Della Rocca, svaligiata la casa dell’ex a.d. dell’Editrice La Stampa

TORINO - Il colpo forse era stato studiato nei minimi particolari e i ladri avrebbero agito sapendo di trovare l’appartamento vuoto. Furto da oltre 100mila euro nella casa dell’ex amministratore delegato dell’Editrice La Stampa Paolo Paloschi (aveva lasciato il suo ruolo nel 2001) in via Della Rocca, in pieno centro città. La famiglia Paloschi negli scorsi giorni era fuori Torino per una vacanza e qualcuno ne ha approfittato per entrare in casa e portare via ciò che c’era nella cassaforte, compresi gioielli e monete antiche. Il tutto per un bottino che supererebbe i 100mila euro.

ENTRATI DAL CORTILE - Quello in cui abita Paolo Paloschi è un palazzo signorile di via Della Rocca con un cortile: proprio da qui sarebbero passati i ladri per arrampicarsi e raggiungere la finestra da cui sono entrati nell’alloggio dopo averla forzata. Una volta svaligiato, se ne sono andati senza lasciare traccia e senza che qualcuno notasse qualcosa. I coniugi Paloschi si sono accorti di quanto successo solo a inizio settimana quando hanno fatto rientro a Torino. Dopo essersi trovati la casa a soqquadro hanno subito sporto denuncia ai carabinieri.