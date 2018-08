Incendio a Savonera, brucia la discarica Amiat: si alza una grande colonna di fumo

SAVONERA - Momenti di panico a Savonera, presso il sito di raccolta Amiat: un vasto incendio è in corso da prima di pranzo. Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Torino, Rivoli e San Maurizio. Il timore è soprattutto per la grande colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza: secondo le prime notizie infatti, la discarica tratta anche materiale plastico anche se pare che le fiamme non si siano propagate in quella zona. La situazione è monitorata costantemente. Non vi sarebbero feriti, mentre le cause del rogo non sono ancora state accertate. Quel che è certo è che nella stessa discarica vi era già stato un incendio a inizio luglio: sul posto sono presenti anche i carabinieri, che cureranno le indagini.